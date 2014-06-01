Дизайнерская мебель от интернет-магазина «Модернус»

С помощью грамотно подобранной мебели интерьер помещения можно сделать более эффектным и оригинальным. В частности, особое внимание нужно уделить подбору диванов, шкафов, кроватей. Дополнительно можно купить полки и консоли, а также мягкие пуфы и оттоманки, которые в последнее время приобрели немалую популярность.

Найти большой ассортимент дизайнерской мебели с большим диапазоном цен вы можете в интернет-магазине «Модернус»: сайт. Там вы можете купить кресла, кровати, стеллажи, диваны, кухонные и журнальные столы, а также мебель для офисов, баров и кафе. Современные и стильные предметы от компании «Модернус» помогут оформить любое помещение в практически любом стиле. В дополнение к мебели вы можете заказать элементы освещения и различные предметы дизайнерского декора. Есть возможность заказать мебель по индивидуальным размерам.

Что купить в первую очередь?

Разнообразить интерьер спальни можно, купив дизайнерскую кровать. Но при этом важно, чтобы она была не только современный и стильной, но и отличалась практичностью, высоким уровнем комфорта. Кровать может быть одно-, полуторо- и двуспальной. При выборе подходящей модели убедитесь в качестве материала и прочности каркаса. Кровать может иметь две опорные спинки и две боковые панели или быть с четырьмя спинками и панелями, где в качестве опор используется подиум или ножки. Считается, что каркас с ножками менее долговечен. Основанием часто служат гибкие ламели. Чем их больше, тем лучше, т.к. их количество влияет на крепость основы.

Особое значение придайте выбору дивана. Чтобы он прослужит как можно дольше, выберите модель с хорошо просушенным и надёжные деревянным каркасом. Качество сборки должно быть высоким. Оцените удобство дивана, ведь если он будет слишком мягким или жёстким, то есть риск столкнуться с болями в спине и прочими проблемами. Важна и легкость раскладывания дивана. Некоторые модели имеют бельевой ящик, что станет большим плюсом.

Также для оформления интерьера очень важно купить шкаф. Важно чтобы он был максимально компактным, но достаточно вместительным. Некоторые модели поставляются с зеркалами, что позволяет визуально увеличить маленькое помещение.

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