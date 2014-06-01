Арендуем прогулочные теплоходы

Судоходная компания «Все теплоходы» предлагает речные и прогулочные теплоходы в аренду. Если у вас планируется частное или корпоративное мероприятие, то аренда корабля – то, что нужно для успеха события! Компания предлагает аренду теплохода по официальной цене судовладельца. Сервисное обслуживание гарантированно высокое. Также предлагаются дополнительные услуги.

Теплоходы с панорамным остеклением

Судостроительная сфера не стоит на месте. Не так давно в Москве появились новые суда, имеющие характерные особенности. Речь идёт о:

современном внешнем облике;

панорамном остеклении банкетного зала.

Суда выполнены по всем требованиям современного судостроения. На борту для всех клиентов обеспечивается ресторанный сервис высокого уровня. Вы можете арендовать теплоход, имеющий панорамное остекление, в самой столице. Если вносится дополнительная плата, то совершается перегон в направлении Северного речного вокзала. Затем осуществляется маршрут по территории Подмосковья.

Аренда небольшого судна

В том случае, если в мероприятии будут участвовать не более сорока друзей, можно арендовать небольшой теплоход. Это весьма доступный по ценам вариант проведения времени на уютном корабле, на котором есть сё необходимое для отличного отдыха. Есть некоторые ограничения, связанные с минимальной суммой заказа (банкет, фуршет). О них можно пообщаться с менеджерами компании, если вас заинтересовал определённый корабль.

Аренда ретро-парохода

Также можно выбрать не только обычный речной трамвай, типовой теплоход, но и судно совершенно эксклюзивное, в стиле ретро. Оно отлично подойдёт для тематического свадебного мероприятия, оригинального корпоративного праздника. Такое мероприятие будет совершенно необычным, привлекающих внимание людей, отдыхающих на других прогулочных судах. У вас будет множество ярких фотоснимков, для создания которых могут использоваться открытые палубы, оригинальные интерьеры судна. Компания «Все теплоходы» предлагает в аренду корабли любой вместимости!

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.