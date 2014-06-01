Продлеваем ресурс деревянных конструкций

Окончили строительство деревянного дома или просто собрали беседку из бруса во дворе? И в том, и в другом случае древесину нужно защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Чтобы ознакомиться с широким выбором защитных средств, используемых для обработки древесины, пройдите по этому адресу: stroycolorit.ru. В этой же статье мы предлагаем обзор популярных пропиток и покрытий, посредством которых продлевается ресурс деревянных конструкций.

Лакокрасочные материалы

Речь идет о лаках и красках, которые наносятся поверх древесины. Эффективность такой защиты увеличивается при предварительной обработке поверхности грунтовкой. Лакокрасочные материалы создают поверхностное покрытие, толщиной меньше микромиллиметра. Лакокрасочные материалы, при нанесении на дерево, мало проникают в поры. Защитная способность такого покрытия непродолжительная, так как уже через год большинство современных эмалей покрывается микротрещинами и не препятствует намоканию и гниению древесины.

Масла

Масло для дерева выполняет сразу две функции – эстетическую и защитную. Что касается эстетики – при нанесении меняется внешний вид деревянных поверхностей. Масло, при нанесении на дерево, проникает в пористую структуру, заполняя пространство между волокнами. В итоге защищённые пиломатериалы меньше впитывают влагу и меньше рассыхаются под прямыми лучами солнца. Со временем, масло испаряется и требуется его повторное нанесение.

Как альтернатива декорирующим маслам, в индивидуальном строительстве используется недорогое отработанное моторное или трансмиссионное масло.

Защитные пропитки

На рынке представлен широкий выбор антисептических и антипиренных пропиток. Есть и универсальные средства объединяющие в себе достоинства перечисленных категорий. Например, krasula защитный состав бактерицидного действия, проникая в поры дерева, убивает микроорганизмы и предотвращает гниение. Другие средства – антипирены, проникая в поры, полимеризуются и снижают горючесть пиломатериалов.

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