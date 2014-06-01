Где купить мужские часы?

Любой мужчина был бы рад получил в подарок наручные часы. Это довольно дорогая вещь, которая не только позволяет знать точное время, но и подчеркивает элегантность и статус владельца. На https://stuhrling.su можно выбрать подходящие часы в зависимости от модели, дизайна и цены. В наличии есть как мужские коллекции часов, так и женские. Часто проводятся различные акции на определенные модели. Также предусмотрена бесплатная доставка.

Как правильно выбрать часы?

Для начала нужно определиться с механизмов часов. Механические часы не требуют замены батареи в отличии от кварцевых и электронных. Далее материал, из которого изготовлены часы. Самые долговечные – это нержавеющая сталь и латунь, менее долговечные – алюминий и пластмасса. Отличный вариант, отвечающий всем требованиям – это Stuhrling Solaris Watch 746L.SET.02. Покрытие часов может быть любым в зависимости от вкусов мужчины: стальное, золотое, титановое или керамическое. Ремешок может быть из кожи, обязательно натуральной или из металлический из того же материала, что и корпус. Стекло лучше выбирать сапфировое или хрустальное – это довольно долговечный материал, также можно рассмотреть минеральное стекло.

Мужские наручные часы Stuhrling Solaris Watch 746L.SET.02

Данные часы выполнены из качественных материалов. Они изготовлены из нержавеющей стали, самый долговечный и надежный материал. Часы имеют черный циферблат – это универсальный цвет, который подойдет любому мужчине под любую одежду. Минеральное стекло довольно прочный материал, который при правильном обращении трудно поцарапать или испортить. Ремешок изготовлен из натуральной кожи. Часы водонепроницаемые. На данный момент часы есть в наличии и на них действует скидка в 35%.

Удивите своего мужчину заказов ему наручные часы Stuhrling Original, он не сможет остаться равнодушным. Порадуйте его прямо сейчас!

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