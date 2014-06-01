Выбираем вуаль для окон

Однотонная вуаль – это наиболее популярная ткань для пошива тюли. Чтобы купить вуаль, перейдите на сайт www.algo-textile.ru. У этой ткани много разных оттенков.

Вуаль – это красивая и недорогая ткань, она является одной из самых востребованных. Эта ткань не просто так всеобщая любимица. Она всегда замечательно смотрится, приятная и мягкая, у неё матовая поверхность.

Вуаль прекрасно сочетается с любыми портьерами и на любом окне всегда смотрится очень красиво. Даже самые простые ткани нужно брать у хороших производителей. Поэтому ткань вуаль купить лучше в Algo-textile.

В качестве ткани будет разница. В салоне ткань всегда качественнее, чем на рынке. Также популярностью пользуется однотонный лен. Наиболее популярный цвет – это красивые дымчатые тона.

Есть лен плотный, а также более мягкие и легкие ткани. Лен хорош тем, что подходит в любой интерьер. Ткань смотрится очень натурально.

Состав у ткани может быть разный. Где-то действительно натуральный лен, где-то делают имитацию. Ткань может быть полностью из 100% льна или с добавлением полиэстера. Добавок в ткани может быть от 10 до 80%.

Визуально эти ткани смотрятся очень красиво. Также есть классические варианты в виде микровуали. Это очень красивая полупрозрачная ткань, которая прекрасна сама по себе, когда висит в качестве тюля. Также ткань очень красиво комбинируется, драпируется.

Такая ткань отлично собирается в складочку и из неё получаются отличные ламбрекены, используется в качестве декора.

Есть виды тюля которые переливаются разными оттенками, как хамелеон. При этом получаются очень интересные цветовые сочетания. Есть много различных оттенков, поэтому можно подобрать вариант для любого интерьера. Выбирайте качественные ткани тут: www.algo-textile.ru. При этом цены доступные.

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