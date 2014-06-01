Напольный газовый котел является одним из вариантов газовых отопительных котлов. Второй вариант – это подвесной газовый котёл. Изделия первого варианта устанавливаются только на полу. Отсюда и их название – напольные. Подвесные – монтируются на стене.

Предназначены они для обогрева помещений, как жилых, так и производственных. Топливом для них, как правило, служит природный газ.

Газовые напольные котлы бывают двух типов:

1 - с камерой сгорания открытого типа. Называются они дымоходными. Для их эксплуатации необходимо устанавливать дымоходные трубы;

2 – парапетные. У них камера сгорания закрытого типа. В своём комплекте они имеют специальную трубу, через которую продукты сгорания выводятся наружу.

Важным отличительным признаком этих типов котлов является их мощность.

Парапетные газовые напольные котлы выпускаются мощностью от 5 до 16 кВт, а дымоходные – от 7 до 300 кВт.

Материалом для производства напольных котлов может быть чугун или сталь котловых марок. Приборы из чугуна намного тяжелее стальных котлов. Но срок их эксплуатации, также, более продолжительный.

Преимущества напольных котлов

Основными положительными чертами рассматриваемых котлов является следующее:

доступная стоимость;

безопасность для человека и окружающей природной среды;

для функционирования прибора не требуется электрической энергии;

экономия потребляемого газа за счёт автоматизированного контроля за подачей топлива;

высокая производительность и эффективность;

эксплуатация и обслуживание не вызывают затруднений;

способны обогревать большие площади;

компактные.

Как выбрать

Приобретая отопительный прибор для дома, надо знать, что 1 кВт мощности может обогреть 10 кв. м. площади. Если надо обогреть площадь до 16 м. кв., при высоте потолков до 2,5 м., то может подойти парапетный котёл. Если же площадь больше, то надо покупать дымоходный соответствующей мощности.

А ещё надо иметь в виду, что котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный котёл – используется только для обогрева помещения; двухконтурный – для обогрева помещения и нагрева воды для хозяйственно-бытовых нужд.

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