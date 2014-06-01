Вас интересует кухня на заказ?

Какое место в нашей квартире является, пожалуй, самым важным? Наверное, кухня. Готовые варианты не так уж часто устанавливают, не производя подгонку. В качестве альтернативы можно воспользоваться кухонным гарнитуром, создаваемым на заказ. Выбрав подобный вариант, вы получите скидку от изготовителя. Поверьте, от кухни по индивидуальным размерам вы попросту не сможете отказаться!

Продукция, создаваемая согласно проекту, что был согласован, не похожа на типовой товар. Среди особенностей выделим уникальность конструкции, не нужно корректировать детали, менять столешницы, шкафчики. Не самый дорогой комплекс можно довольно быстро установить, не придется даже выполнять подгон длины.

Обратитесь в студию мебели

Такие компании, как «МебБелЛюкс», к примеру, занимаются продажей необычных проектов кухонь. Последние создаются по заказу клиентов. Для создания мебельных комплексов выбор делается в пользу качественного оборудования. Отметим, что гарнитуры часто комплектуют при помощи фурнитуры из Германии. Сервис услуг предполагает доставку, подъем на конкретный этаж и монтаж.

Что могут предложить мебельные студии? Они дают возможность изучить online-каталог. Затем специалисты, которые имеют огромный опыт, производят замер помещения. Эксперты занимаются разработкой 3D-проекта, обязательно проводится визуализация всего комплекса. Специалисты подбирают наилучшее цветовое, а также фасадное решение.

Любой кухонный гарнитур, который вы хотите приобрести, является поистине долгосрочной инвестицией в обстановку как домика за городом, так и квартиры. Почему стоит приобретать кухни под заказ, созданные наиболее известными производителями? Потому что последние делают выбор в пользу очень прочных деталей, которые стойко сопротивляются износу. Не будем забывать и об оригинальности конструктивных решений. Огромную роль играет визуальная гармония.

Каждому заказчику гарантирована доставка, а также максимально быстрый монтаж. Рабочее пространство всегда грамотно реализовано, вам будет очень удобно хранить самые разные кухонные принадлежности.

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