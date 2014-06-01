Где найти рецепт шарлотки

Золотая осень уже почти подошла к концу. На улице начало холодать. Поэтому многие уже вовсю атакуют кухню в надежде — согреться. И это правильно — ничто так не греет осенью, как вкусная еда. В особенности - выпечка. Рецепт вкусной шарлотки с яблоками на сайте Типичный Кулинар - это одно из самых популярных осенних блюд.

В рецепт потрясающего пирога, конечно же, входят яблоки, этот ароматный фрукт у многих ассоциируется с осенью. Ведь основной урожай приходится именно на октябрь-ноябрь. А в сочетании с горячим чаям этот кулинарный шедевр может покорить любое сердце. На сайте Типичный повар можно найти рецепт «шарлотки» на любой вкус и кошелёк. Ресурс предлагает 16 видов этой выпечки. Подсказывает, как экспериментировать и готовить блюдо не только в духовке, но и в мультиварке, хлебопечи, микроволновке и даже на сковороде. Каждая хозяйка, при наличии желания, несомненно, выберет тут свой рецепт.

На самом деле, рецептов с яблоками существует большое количество. Осеннее лакомство добавляют не только в сладости, но и в основные блюда. В зависимости от сорта, плод может придать неповторимый вкус и неожиданный оттенок. Лучшие рецепты с яблоком можно найти на сайте Типичный Повар. Ресурс порадует и богатым выбором других блюд.

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