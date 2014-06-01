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      • Планируем идеальный отпуск

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:39
      (голосов: 0)

      Планируя свой отпуск, мы исходим из собственных финансовых возможностей, предпочтений, а также представлений о приятном времяпрепровождении. Кому-то больше по душе спокойный отдых на курортах казахстанского озера Алаколь, другие предпочитают экстремальный отпуск, а третьи остановят свой выбор на роскошном отеле с системой «все включено».

      Как организовать идеальный отпуск

      • Прежде всего, определитесь с тем, когда вы собираетесь взять отпуск. Помните, что август считается не самым лучшим для этого временем: гостиницы переполнены, цены достигают своего максимума, и даже попасть на экскурсии проблематично из-за большого наплыва людей. К примеру, в сентябре с половиной таких неудобств вы уже не столкнетесь.
      • Правильно используйте рождественские каникулы, ведь это, по сути, небольшой дополнительный отпуск, который можно провести на горнолыжном курорте или в теплых краях, к примеру, вы можете рассмотреть туры в ОАЭ.
      • Планируя свой отпуск за рубежом, позаботьтесь о том, чтобы у вас были открыты и действительны все необходимые визы.
      • Не зацикливайтесь на одном конкретном месте или направлении, импровизируйте, тем более, на algritravel.kz вы можете найти «горящие предложения», многие из которых наверняка вас заинтересуют.
      • Также при перелетах на большие расстояния учтите, что стыковочные рейсы – это не только отличный шанс сэкономить, но и возможность посмотреть еще одно место за одну поездку.

      Подготовка к отпуску

      • Когда даты и место проведения отпуска определены, составьте список вещей и туалетных принадлежностей, которые вы планируете взять с собой, чтобы ничего не забыть.
      • Соберите аптечку, подумайте, что вам нужно еще докупить.
      • Проверьте наличие всех необходимых документов, а также билетов.
      • Узнайте прогноз погоды того места, куда вы следуете.
      • Не забудьте подтвердить бронь в гостинице.
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