Как запевают московские рестораны

Любители проведения досуга в барах, кафе и ресторанах хорошо знают, что настроение создают три вещи: хорошая еда, достойный сервис и душевная музыка. И, если по первым двум критериям многие заведения сложно отличить друг от друга, то последний существенно выделяет создаваемую атмосферу. Чтобы оказаться в нужном месте, в нужно время, москвичи и гости города, ведущие соответственный образ жизни, регулярно отслеживают новости на таком ресурсе, как Restoclub . Это сайт с удобным интерфейсом, где предложена информация о популярных местах отдыха в городе.

Что можно ждать от живой музыки в заведениях Москвы?

На что только не идут рестораторы, чтобы привлечь к себе искушенную публику. Их упорными стараниями залы наполняются звучанием голосов как еще не известных артистов, так и знаменитых звезд эстрады. Репертуар в подобных заведениях может быть разнообразным, однако чаще всего, все-таки, соответствует стилю и идее кафе или ресторана.

Джаз, блюз, шансон, классическая или попсовая музыка – все это украшает пребывание в том или ином заведении. Часто популярных знаменитостей приглашают на открытия или в праздничные вечера – это своеобразный подарок заведения своим гостям.

Чаще всего такие концерты являются бесплатными для гостей или же в стоимость чека включается процент за живую музыку. В случае приезда с выступлением звезды эстрады, может быть выставлена минимальная сумма заказа.

Особняком от вышеописанных заведений стоят караоке-бары. Здесь можно на полную отвести душу и за определенную плату порадовать собравшуюся публику звучанием своего голоса. Это удачный способ не только достойно провести вечер, но и выплеснуть накопившиеся эмоции. При этом, нужно быть готовыми и к тому, что в течение вечера придется наслаждаться таким же непрофессиональным исполнением от других посетителей.

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