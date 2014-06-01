Как научиться контролировать тягу к сладкому

Сложно найти человека, который не любит сладкое. Но те, кто придерживается здорового питания, вынуждены ограничивать употребление любимых сладостей. Если вы кондитер и творите кондитерские чудеса, то заходите на http://cakeshop.by/product-category/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%, где найдете много инструментов для произведения вкуснейшего шедевра. Бывает очень трудно сдержаться при виде вкусной конфеты, шоколада или пирожного. Что же делать в этом случае? В первую очередь необходимо определить, к какому типу относится ваша тяга к сладкому.

Отвлекающая тяга

Желание съесть что-нибудь сладкое возникает во время усталости, стресса. Иногда это способ избавиться от скуки или забыть о проблемах. В этом случае нужно стараться употреблять низкокалорийные сладости, которые требуют длительного пережевывания.

Сахарная наркомания

Люди, страдающие этой зависимостью, испытывают постоянное желание съесть что- нибудь сладкое. Они не в силах себя контролировать. Поэтому им нужно выбирать низкокалорийные десерты с высоким содержанием белка и клетчатки и употреблять за один раз маленькую порцию сладкого.

Бесконтрольная тяга

Некоторые люди, начав есть десерт, уже не могут остановиться, съедая неимоверные количества. Единственным выходом для них будет установление определённой нормы употребления. Перед глазами не должен быть целый пирог или торт. Нужно положить на тарелочку кусочек, а остальное убрать. А теперь давайте разберёмся, употребление каких сладостей безопасно для фигуры и здоровья.

Безе

Это десерт изготавливают из яичных белков и сахара, используя минимальное количество добавок. Пирожные небольшого размера имеют низкую калорийность, поэтому безе можно рекомендовать людям с бесконтрольной тягой к сладкому и сахарной наркоманией.

Шоколад

Нужно выбирать шоколад с высоким содержанием какао. Горький шоколад полезен, и поэтому его можно употреблять в умеренных количествах всем любителям сладкого.

Карамель

Это лакомство практически полностью состоит из углеводов, поэтому в каждой конфетке содержится примерно 40 ккал. Но на то, чтобы карамель растворилась, требуется время, и съесть её много не получится, так как она очень сладкая. Рекомендовать такое лакомство можно людям с отвлекающей тягой к сладкому.

Овсяная каша

Каша является очень полезным продуктом, но не все её любят. А если добавить в овсяную кашу немного свежих ягод или фруктов, то её вкусовые качества возрастут, при этом калорийность останется на среднем уровне. Этот десерт подойдёт для отвлекающихся сладкоежек.

Мармелад

Это достаточно калорийное лакомство, но для его пережёвывания нужно определённое время. Следовательно, такой вариант подойдёт людям с бесконтрольной и отвлекающей тягой к сладкому.

Печенье

Хороший вариант - испечь домашнее печенье. Оно может быть гречневым или овсяным. При самостоятельном приготовлении можно снизить количество сахара в составе печенья. Такой десерт принесёт пользу, благодаря высокому содержанию клетчатки. Но людям, страдающим бесконтрольной тягой к сладкому, домашнюю выпечку лучше не употреблять, так как они не смогут вовремя остановиться.

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