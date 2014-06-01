Bизитные карточки по фен-шуй

Многие люди пытаются жить по правилам фен-шуй. Трендом последних лет стало соответствующее оформление визиток, которое призвано оказывать существенное влияние, как на владельца, так и на партнеров по бизнесу.

В этом искусстве большое значение отводится размерам. Поэтому необходимо выбирать наиболее правильные параметры. Смотрите, основной типовой размер 90х50мм. Последнее число приносит изобилие, счастье и удачу. Оно прекрасно подойдет для личных и деловых карточек. За качественными полиграфическими услугами обращайтесь на сайт alfamedia.by.

А вот с первой цифрой будут проблемы - она притягивает болезни. Обычно неблагоприятный фактор устраняют с помощью простого приема: лицевая сторона делится на две неравные части цветом, линией или другим полиграфическим элементом. Запомните, что длина 30-40 миллиметров приносит шесть видов удачи, а 41-53мм обеспечит дополнительно изобилие и счастье.

Если вы заказываете визитные карточки на порталеi, то вам обязательно порекомендуют поместить собственное имя в благоприятное положение. Как минимум, ему не должен соответствовать ущерб. К примеру, когда имя помещают над названием компании, тогда работа не отягощает. Стоит поступить наоборот, как навалится такое количество неотложных дел, что справиться с ними будет достаточно сложно. Также на визитках не должно быть острых форм, направленные на имя: треугольников, стрел, угловатых букв.

Обязательно подберите основной цвет, соответствующий стихии вашего бизнеса:

Зеленый соответствует искусству, культуре и всему, что связано с лесом.

Красный – это нефть, оптика, электричество, телевидение, электроника, химия, кулинария.

Коричневый цвет подойдет строительству, недвижимости, животноводству, бухгалтерии, торговле, и финансам.

Белый, серый, серебряный и золотой цвета уместны, когда ваша профессия связана с банковским делом, деньгами, кредитами, безопасностью.

Темно-синие и черные визитки должны заказывать моряки, рыбаки и все, имеющие отношение к водной среде.

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