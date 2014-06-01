Как ухаживать за сантехникой?

Невозможно обойтись сегодня без водообеспечения дома, и когда возникают проблемы с сантехникой для многих это с родни концу света. Ведь в таких условиях современный человек долго не выдержит. Поэтому регулярный уход за санитарно-техническим оборудованием должен производиться беспрекословно, если нет желания решить это самостоятельно, то можно заказать услуги сантехника харьков.

Что входит в профилактические меры?

Стальные и чугунные трубы могут окисляться водой, из-за содержания в ней кислорода. Это сопутствует образованию ржавчины, и как следствие может окрашиваться поступающая из крана вода. При слишком сильном потемнении воды поможет только сантехник харьков срочно, в данном случае самостоятельно решить проблему не удастся. А вот убрать пятна (подтеки) с поверхности можно купив специальные чистящие средства, они встречаются в виде паст, жидкостей и порошков.

Ванну и кухонную раковину нельзя чистить средствами, предназначенными для унитаза, так как в них содержится соляная кислота, пагубно влияющая на эмаль. На керамическую поверхность не какая из кислот в составе очистителя не оказывает. Поэтому в большинстве выпускаемые препараты взаимозаменяемы, но лучше отдавать выбор в конкретном случае наиболее подходящим средствам. Хранить дезинфицирующие средства стоит в темном и сухом месте.

Одной из самых распространенных проблем являются забитые канализационные трубы. Механические методы – проволоки, ерш и вантуз отошли на второй план. Ведь гораздо легче применять химическое средство, что способно разъедать забившийся мусор. Этот способ легче и более гигиеничный, поэтому даже в профилактических целях достаточно прост в осуществлении самостоятельно.

Практика эксплуатации сантехники показывает, что всегда есть потребность в различных заделках щелей и трещин. Поэтому лучше не оттягивать подобную проблему, а сразу вызвать мастера. Профессионалы http://goodmaster.pp.ua/ всегда рады предоставить качественные услуги по домашним поломкам.

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