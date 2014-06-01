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      • Устраиваем автономную систему отопления

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:14
      (голосов: 0)

      Известно, что самое выгодное топливо для обогрева загородного дома — это природный газ. К сожалению, не каждый загородный дом или дачу можно подключить к подаче природного газа. Иногда магистраль расположена далеко и не получается протянуть трубу до дома. Но, чаще всего подключение обходится слишком дорого и не каждый может себе позволить такие траты. Вопрос следующий: что делать, если нет природного газа, а топить дом нужно?

      Выбор отопления в дом, не подключенный к подаче природного газа

      Среди актуальных способов обогрева дома отметим следующее:

      • Установка экономичного электрокотла. Например, zota миникотельная - это современное энергоэффективное оборудование, которое делает обогрев дома более комфортным, экономичным и безопасным.
      • Установка твердотопливного котла (дрова/уголь). Это традиционный вариант, основной недостаток которого — это невозможность автоматизации эксплуатации, то есть применение такого оборудования нельзя назвать комфортным.
      • Установка твердотопливного пеллетного котла. Это современная модификация традиционных твердотопливных котлов. Благодаря применению прессованных брикет в качестве топлива, эксплуатация таких котлов может быть частично автоматизирована.
      • Установка жидкотопливных котлов. Оборудование, работающее на солярке или отработке, пользуется популярностью у тех хозяев, которые имеют возможность приобрести горючее в большом количестве и недорого. В остальном такое оборудование имеет немало недостатков, среди которых, запах и небезопасность эксплуатации.

      Причины для выбора электрокотла

      Подытоживая все вышесказанное, ответственно заявляем, что для отопления дачи или небольшого дома лучший вариант — это электрокотел, который вы сможете выбрать по этому адресу https://zotashop.ru. Почему именно электрокотел?

      • Во-первых, современное оборудование стало экономичнее, чем это было раньше.
      • Во-вторых, установка таких электроприборов не требует никакой разрешительной документации.
      • В-третьих, для установки и эксплуатации электрокотла не нужна котельная и помещение для хранения топлива.
      • В-четвёртых, котел прост и безопасен в управлении – включить и выключить такое оборудование сможет даже ребенок!
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