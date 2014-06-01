Устраиваем автономную систему отопления

Известно, что самое выгодное топливо для обогрева загородного дома — это природный газ. К сожалению, не каждый загородный дом или дачу можно подключить к подаче природного газа. Иногда магистраль расположена далеко и не получается протянуть трубу до дома. Но, чаще всего подключение обходится слишком дорого и не каждый может себе позволить такие траты. Вопрос следующий: что делать, если нет природного газа, а топить дом нужно?

Выбор отопления в дом, не подключенный к подаче природного газа

Среди актуальных способов обогрева дома отметим следующее:

Установка экономичного электрокотла. Например, zota миникотельная - это современное энергоэффективное оборудование, которое делает обогрев дома более комфортным, экономичным и безопасным.

Установка твердотопливного котла (дрова/уголь). Это традиционный вариант, основной недостаток которого — это невозможность автоматизации эксплуатации, то есть применение такого оборудования нельзя назвать комфортным.

Установка твердотопливного пеллетного котла. Это современная модификация традиционных твердотопливных котлов. Благодаря применению прессованных брикет в качестве топлива, эксплуатация таких котлов может быть частично автоматизирована.

Установка жидкотопливных котлов. Оборудование, работающее на солярке или отработке, пользуется популярностью у тех хозяев, которые имеют возможность приобрести горючее в большом количестве и недорого. В остальном такое оборудование имеет немало недостатков, среди которых, запах и небезопасность эксплуатации.

Причины для выбора электрокотла

Подытоживая все вышесказанное, ответственно заявляем, что для отопления дачи или небольшого дома лучший вариант — это электрокотел, который вы сможете выбрать по этому адресу https://zotashop.ru. Почему именно электрокотел?

Во-первых, современное оборудование стало экономичнее, чем это было раньше.

Во-вторых, установка таких электроприборов не требует никакой разрешительной документации.

В-третьих, для установки и эксплуатации электрокотла не нужна котельная и помещение для хранения топлива.

В-четвёртых, котел прост и безопасен в управлении – включить и выключить такое оборудование сможет даже ребенок!

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