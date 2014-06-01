Безусловно, стиральная карта мира звучит несколько интригующе, но на самом деле речь идет об ее «стирающейся» модификации, которая больше известна, как «скретч-карта». После этого уточнения общий смысл изделия становится более понятным. На некую поверхность нанесен защитный слой, стирая который можно увидеть то, что было изначально скрыто.

Идеальный подарок для любителей путешествовать и просто для людей любознательных. Карты имеют различные степени детализации, что позволяет в каждом конкретном случае решать определенные задачи. Скажем, в упомянутой уже карте мира есть четкие очертания государственных границ, указаны названия столиц и наиболее известных туристических объектов.

С одинаковой долей успешности ее можно использовать в качестве интерактивного средства изучения географии. Намного интереснее и увлекательнее что-то стирать в поисках неведомых знаний и неожиданных открытий, чем тупо тыкать указкой в карту, по которой учились наши деды.

Вариантов использования скретч-карт невероятно много, поэтому каждый целевой покупатель найдет в ней что-то свое. Исследователь и первооткрыватель живет в глубинах души каждого из нас. Попробуйте его разбудить.

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