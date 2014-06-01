Что предлагает «Представительство ЖБИ»?

Данная компания официально представляет завод жби-3 в г. Рязань. Поставки отсюда идут в Подмосковье и российскую столицу. Специализацией является изготовление промышленного ж/б.

В режиме online каждый желающий получает возможность заказать высококачественные ЖБИ изделия. Для их изготовления применяется современное оборудование, при этом обязательно учитывается ГОСТ. Именно «Представительство ЖБИ» помогает заказывать, к примеру, плиты перекрытия.

Специалисты, имеющие немалый опыт работы, предлагают консультации по важнейшим вопросам. Они смогут помочь вам в любое время. Задать вопрос можно двумя способами:

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Промышленный ж/б, поставляемый данным ООО, часто используют, когда строятся школы и детские сады, многоэтажки, дома и коттеджи. Качественно выполнить строительные работы помогает газосиликатный блок и кирпич.

Производственные здания и промышленные объекты, ТРЦ и очистные сооружения, а также заводы заинтересованы в поставках ребристых плит, ж/б балок, ригелей и колонн. В случае необходимости вы можете заказать ЖБИ по своим чертежам. Есть возможность для поставок плит перекрытия самой разной длины. Нередко арендуется грузоподъемная траверса, которая используется, чтобы безопасно провести монтажные работы. Доставка будет выполнена на объект, где проводится стройка.

Заказы клиентам доставляются автотранспортом и с помощью ж/д. Выгрузка производится на станции, которую укажет клиент.

Большим спросом пользуются напряженные плиты перекрытия. Как и каркасные они часто используются в промышленном строительстве. Такая продукция пустотная, она гарантирует зданию, что строится, дополнительную шумо-, а также теплоизоляцию. Длина такой плиты может достигать 9 м. Некоторая продукция подходит для ж/д платформ.

Доставка товаров высокого качества возможна в любой район РФ. В качестве предлагаемого продукта клиент может не сомневаться, ему не предлагают изделия б/у.

Спросом пользуются и фундаментные блоки, которые используют, когда строят комбинаты и заводы, а также жилые дома.

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