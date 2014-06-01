Что вы знаете об изучении английского языка?

Знание иностранного языка важно не только для взрослых, а начинать его изучение стоит как можно раньше. Спросите у педагогов-лингвистов, каков оптимальный возраст, если речь идет об изучении английского, к примеру? И они ответят: дошкольный.

Если вы хотите, чтобы ребенок с ранних лет начал учить английский язык, то стоит перейти на lingua-land.org официальный сайт. Здесь есть программы даже для малышей 2-4 лет.

Когда речь идет о раннем детстве, под- и сознательные процессы активизируются на самом главном, т.е., на изучении английского. Давайте обратим внимание на родной язык. При его изучении дети погружаются в языковую среду каждый день, они фактически не выходят из нее. Что же делать, чтобы ребенок смог освоить еще и иностранный язык?

Несколько полезных советов

Непросто будет создать подходящую среду, чтобы ребенок смог изучить иностранный язык. На украинском либо по-русски говорит все окружение круглосуточно. Внедрение английского, к примеру, возможно исключительно фрагментарно. Когда родители сами хорошо владеют языком, есть возможность сделать «дни английского» и в это время говорить лишь на нем.

Также не стоит забывать, насколько хорошо ребенок может подражать. Он способен повторять за своими родителями либо же за репетитором различные выражения, слова с аналогичным произношением, акцентом. Точно не помешает использование аудио-, видеоматериалов.

В случае с взрослыми 6 месяцев – это небольшая разница, но для детей она играет немаловажную роль. Например, в одну группу часто ходят студенты, а также люди постарше. Что же касается детей, то полгода играют важную роль, информация воспринимается совсем по-другому, да и реакция на окружающий мир отличается. Вот почему используемые методы обучения должны отличаться.

Когда речь идет об изучении английского, важно развить все виды памяти малыша. Например, зрительная память поможет запомнить максимум информации. Благодаря эмоциональной памяти можно запомнить огромное количество слов надолго. Обрадовавшись чем-то либо поразившись чем-то, малыш еще долго будет об этом помнить.

При изучении английского в возрасте 5-7 лет стоит помнить о принципе естественности.

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