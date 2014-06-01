Заказываем электрощитовое оборудование

Понятно, что именно электрическая энергия позволяет нам выполнять многочисленные процессы и обеспечивает определенный комфорт жизни. Она сегодня поставляется на все без исключения производственные объекты и в каждый жилой дом. Чтобы обеспечить ее учет, распределение и определенную защиту, используется надежное электрощитовое оборудование. Оно должно собираться по определенным принципам и обеспечивать полноценную сетевую безопасность. Потому его сборкой должны заниматься исключительно профессионалы.

Заказать сборку надежного оборудования можно в компании iek – «ПФС Электро», сайт iekmarket.ru. Именно здесь имеется прекрасно укомплектованная современная база, позволяющая собирать оборудование даже высокой сложности. Специалисты компании также готовы осуществить монтаж электрощитовых установок.

Очень важно, чтобы такое оборудование было по-настоящему надежным и могло полноценно выполнять возложенные на него функции. Потому его разработкой должны заниматься специалисты с большим опытом. Эта продукция непременно должна отвечать все необходимым нормам и стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты качества. Компания «ПСФ Электро» занимается разработками и производством подобного оборудования уже много лет, а весь ее персонал – специалисты с высокой квалификацией.

Здесь изготавливается полный набор различного электрощитового оборудования как стандартного, так и разработанного по индивидуальным заказам. В любом случае заказчик получит продукцию высокого качества, полностью отвечающую его запросам. На каждом этапе проектирования и производства осуществляется четкий контроль, что обеспечивает полноценное соответствие изделий техническому заданию и безусловное качество выпускаемой продукции.

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