Как живут современные панки

В 70-х годах типичный панк начинал задумываться о том, что текущая ситуация в жизни его не устраивает. Узнайте, где проходят концерты в Москве и покупайте билеты на tiwo.ru.

Панк не поддерживает стандарты, принятые в обществе. Так формировались пацифистские вперемешку с недоверием к руководству. Панки против ущемления прав обычного человека. В 70-е годы было жить труднее, чем теперь. Однако многие постепенно стали отказываться от идеи всеобщего рая на земле в виде анархии, так как эта идея оказалась такой же нежизнеспособной как коммунизм. Такие наивные взгляды той эпохи нужно принять как исторические данные.

Панки хотят противостоять всем стандартам и правилам. Попасть на панк концерты можно благодаря афише Tiwo.

Панки не стесняются брать вещи на мусорке, если они хорошие и забирать еду из просроченных продуктов от магазинов. Они считают, что можно прожить без работы и денег. Современные панки стали более следить за личной гигиеной. Основной идеологией панка является стремление к личной свободе и независимости. Панки придерживаются принципов, что они делают все своими руками. Панки могут также устраивать бесплатные концерты. Также бывают благотворительные концерты.

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Также панки пробовали создавать коммуны, где главной идеей был отказ от денег. По их заявлениям, если бы треть населения перестала пользоваться деньгами, то капиталисты бы разорились и деньги бы обесценились. Также панки создают листовки, которые распространяют среди молодежи. Также панки распространяют идеи феминизма, экологии. Панки хотят отстоять право на то, чтобы все было бесплатно, так как ресурсов на планете достаточно, чтобы у всех было жилье, еда, одежда и все что нужно для счастья. При этом у них есть хорошие идеи о личной свободе, но главное не относиться радикально.

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