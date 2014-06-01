Новые тенденции для детей

За последнее время тенденции в сегменте детской одежды радуют глаз. Ведь очень часто вещи выглядят в точь-точь как у взрослых, но при этом остаются забавными и непосредственными, как и положено. Тем не менее дизайнеры детской одежды демонстрируют явный уход от чрезмерной приторности, таким образом показывая, что даже к вещам самых маленьких необходимо относиться серьезно. Детская одежда из турции оптом настоящий модный источник для любого возраста.

На какие стили стоит обратить внимание?

Уличный стиль по-настоящему зацепил современную молодежь, ведь в таком образе собралась взрывная энергия, яркость и комфорт. В данную категорию можно отнести всю универсальную одежду, что имеет спортивный силуэт. Для мальчиков – толстовки, тренировочные штаны, бриджи. А для девочек всеми любимые платья свободного кроя, напоминающие футболки, а также легенсы.

Последним штрихом, чья популярность переросла из взрослых вещей на детские – всевозможные принты и надписи. Турецкая детская одежда оптом из интернет магазина богата огромным ассортиментом самых модной одежды. Ведь такой стиль очень удобен и особенно актуален сегодня. Для того, чтобы добиться более романтичного образа для маленьких принцесс можно попробовать сделать необычную комбинацию, например, надеть шифоновую юбку со свидшотом, дополнив все это кроссовками.

Нововведения также не обошли и романтический стиль, в нем часто можно увидеть добавления восточных элементов, это также отображается в принтах, аксессуарах. Не обходится без нежной палитры цветов и рюш с воланами, все это олицетворяет – загородную романтику.

Дизайнеры не остановились на обычном и решили возвратить старый тренд «американа», что сочетает в себе многослойность, джинсовую ткань, в целом настоящий коктейль из классической по крою одежды с уличной. Вдохновиться идеями и приобрести самые качественные вещи можно на сайте kamika-kids.com, где все изготовляется с любовью.

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