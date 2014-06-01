Выбираем микрозайм для студента

Банки дают денежные займы студентам крайне редко и только в том случае, если клиент работает и может собрать массу документов, подтверждающих свою платежеспособность. Но таких студентов очень мало. Обычно, они только учатся, а подрабатывают неофициально и то, без постоянного места трудоустройства. Благодаря онлайн – площадке www.banklab.ru любой студент теперь может получить гарантированный микрозайм без справки о доходах. Денежные средства поступают сразу после отправления заявки, в срочном порядке.

Условия онлайн - кредитования

Воспользовавшись интернет – сайтом www.banklab.ru можно подобрать наиболее приемлемый вариант и обратиться в финансовое учреждение, которое подходит под ваши критерии и потребности, так как все они предлагают разные условия кредитования, связанные не только со сроками погашения займа, но и с размером кредитного процента, а также с возрастными ограничениями. Если студент имеет несколько открытых счетов в разных банковских учреждениях, то фактор одобрения онлайн - заявки будет гораздо выше.

Сроки выдачи микрозаймов

Чаще всего микрозаймы для безработных студентов выдаются на тридцатидневный срок. Очень редко этот период может быть сокращен до двадцати одного дня. Некоторые финансовые учреждения могут увеличить этот период до девяноста дней, как, например, ООО МФК «КОНГА» или «Манимен», который выдает кредиты на сумму от тридцати, до шестидесяти тысяч рублей. Возраст такого заемщика должен быть не младше восемнадцати и не старше семидесяти лет. Причем, официальное трудоустройство не требуется. Нужна лишь постоянная регистрация на территории России и личный паспорт соискателя на кредит.

Размер минимальной суммы кредита

Если студенту необходима большая сумма денег, необходимо обращать внимание на максимальное ограничение кредитного займа. Минимальная сумма кредита может составлять не больше пяти тысяч рублей, но это бывает крайне редко. Чаще всего, ограничения составляют тридцать или пятьдесят тысяч. При выборе приемлемого варианта можно воспользоваться сравнительной таблицей и проанализировать доступные данные всех финансовых учреждений, которые готовы дать микрозайм студенту без дохода.

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