Архивные металлические шкафы в Минске

Любое солидное предприятие или учреждение в Белоруссии, обычно имеет собственный архив важной документации. Это могут быть бумаги с юридическим заверением, ценная переписка, договора длительного использования, приказы и распоряжения прошлых лет. Они, как правило, редко используются, но могут быть очень востребованными при соответствующих обстоятельствах. Их потеря или порча грозит многими неприятностями, а потому для их хранения лучше использовать шкаф архивный металлический.

Такой шкаф должен обладать хорошей прочностью, а так же сохранностью, что обычно дают стальные стенки и надежная система запирания. Высококачественные закрытые конструкции из металла для хранения архивных бумаг собранных в специальные папки, можно приобрести у минского поставщика «ТрастПром», который специализируется на продаже металлической мебели для офисов, производств и частных жилищ.

Его предложения по архивным шкафам группируются по трем типам. Первые два это АМ и БШ, которые отличатся габаритами, количеством полок и открываемых или раздвижных дверей. В них легко вмещаются объемные папки приличного веса, а так же рамки для файлов. Замковая система типа Euro-locks обеспечивает недоступность к документации лицам не ответственным за ее хранение. Благодаря порошковому покрытию металлических стенок, которое препятствует воздействию коррозии, такие шкафы служат довольно длительное время.

В особую группу выделяются архивные шкафы сейфового плана обладающие большой прочностью и трехсторонней системой запирания. Знатоки называют их ювелирными, поскольку они часто служат хранилищем для: ценных изделий из благородных металлов, драгоценных камней, редкостных экспонатов, денежных знаков. Подобрать архивный шкаф помогут специалисты, с которыми связываются по телефону +375 (17) 281-10-92 или через электронку [email protected] Источник: https://mebeltrust.by/

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