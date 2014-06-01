Где наклеить винил на авто

Современные виниловые пленки для автомобилей позволяют не только создать не повторный внешний вид и придать индивидуальные черты, но и обезопасить заводскую краску и лак от непредвиденных повреждений на дороге и посторонних предметов. В зависимости от используемых материалов в городе работает достаточно много СТО, которые предлагают данную услугу.

Каждая оклейка винилом от профессионального центра «Автокутюрье» производится профессиональными виниловыми или полиуретановыми пленками. Используемые материалы позволяют быстро наносить пленку на фары, скрыть существующие дефекты на лаковом покрытии, а также защитить кузов от внешнего воздействия.

К преимуществам «Автокутюрье» можно отнести:

Предоставление гарантии лучшего сервиса. Расширенный ассортимент пленок от известных брендовых производителей. Оптимальные сроки выполнения работ независимо от выбранной сложности. Возможность нанесения рисунков или рекламы на пленке. Профессиональное выполнение всех работ. Предоставление гарантии на выполненные работы.

Дополнительно можно ознакомиться на сайте https://autocutur.ru с особенностями и преимуществом на несения винила. Полезные информативные статьи помогут самостоятельно подобрать бренд для своего авто. В случаях возникновения сомнений специалисты студии проведут необходимую предварительную консультацию и помогут подобрать оптимальную пленку. Для этого клиент может воспользоваться удобной чат-формой на сайте или непосредственно связавшись с менеджером по номеру телефона, который указан на главной странице ресурса или разделе «контакты». Альтернативно можно самостоятельно посетить сервис воспользовавшись точными координатами для навигатора или проложить маршрут на карте.

Перед поездом в сервис водителю необходимо провести предварительный анализ качества выполненных работ и используемого материала. Для этого достаточно просмотреть отзывы автовладельцев города и самостоятельно посетить сервис, что позволит в полной мере собрать информацию и минимизировать возможные риски.

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