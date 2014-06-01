На что стоит обратить внимание при выборе столешницы

Рано или поздно у нас возникает необходимость приобрести столешницу. Это незаменимый атрибут на любой кухне, без которой представить полноценное приготовление еды просто невозможно. Кроме практичного назначения, столешница должна быть и довольно красивой. Если вы решили купить столешницу, вам необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Вариантов может быть несколько:
ДСП. Это самый популярный и дешевый материал. Столешница, изготовленная с их помощью, имеет привлекательный внешний вид, но требует особого обращения, иначе очень быстро испортится. Такие модели не выдерживают высокой влажности, они нестойкие к механическим повреждениям, из-за чего их легко повредить ножом;
МДФ. Этот вариант схож с МДФ, но он более прочный и не так боится влаги;
натуральное дерево. Это самая прочная модель столешниц, которая прослужит вам не один десяток лет. Чтобы повысить эксплуатационные показатели, поверхность обрабатывают специальной пропиткой, которая улучшает стойкость изделия к влаге;
пластик. Этот вариант отличается очень низкой стоимостью изделий. Между пластиковыми слоями расположены шары из ДСП, что дает возможность получить разные оттенки столешницы;
стекло. Этот вариант используется довольно часто. Это довольно прочный вариант, который не боится влаги, механических повреждений и долгое время сохраняет свой привлекательный внешний вид;
камень. Этот материал очень стойкий к любому механическому воздействию или повышенному уровню влажности. Самый популярный вариант – мрамор. Он всегда шикарно и дорого выглядит. Однако цена за такие модели всегда существенно выше.
Если вы уверены, что мебель должна быть, прежде всего, практичной, этот стиль именно для вас. Такая мебель лишена любых излишеств независимо от того, речь идет о стуле, столе или мягком диване.
Главная особенность такой мебели заключается в том, что это идеальное сочетание изысканности и незаконченности. Порой такая мебель выглядит очень оригинально и по вкусу не каждому, затертые углы, трещины, открытые металлические профили и тому подобный дизайн. В последнее время такой дизайн становится все более популярным и востребованным.
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