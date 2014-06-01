На что стоит обратить внимание при выборе столешницы

Рано или поздно у нас возникает необходимость приобрести столешницу. Это незаменимый атрибут на любой кухне, без которой представить полноценное приготовление еды просто невозможно. Кроме практичного назначения, столешница должна быть и довольно красивой. Если вы решили купить столешницу, вам необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Вариантов может быть несколько:

ДСП. Это самый популярный и дешевый материал. Столешница, изготовленная с их помощью, имеет привлекательный внешний вид, но требует особого обращения, иначе очень быстро испортится. Такие модели не выдерживают высокой влажности, они нестойкие к механическим повреждениям, из-за чего их легко повредить ножом;

МДФ. Этот вариант схож с МДФ, но он более прочный и не так боится влаги;

натуральное дерево. Это самая прочная модель столешниц, которая прослужит вам не один десяток лет. Чтобы повысить эксплуатационные показатели, поверхность обрабатывают специальной пропиткой, которая улучшает стойкость изделия к влаге;

пластик. Этот вариант отличается очень низкой стоимостью изделий. Между пластиковыми слоями расположены шары из ДСП, что дает возможность получить разные оттенки столешницы;

стекло. Этот вариант используется довольно часто. Это довольно прочный вариант, который не боится влаги, механических повреждений и долгое время сохраняет свой привлекательный внешний вид;

камень. Этот материал очень стойкий к любому механическому воздействию или повышенному уровню влажности. Самый популярный вариант – мрамор. Он всегда шикарно и дорого выглядит. Однако цена за такие модели всегда существенно выше.

При оформлении кухни необходимо уделить внимание мебели. Если вы предпочитаете стиль лофт, посетите каталог https://klenmarket.ru/shop/furniture/loft/ и подберите наиболее подходящий вариант.

Если вы уверены, что мебель должна быть, прежде всего, практичной, этот стиль именно для вас. Такая мебель лишена любых излишеств независимо от того, речь идет о стуле, столе или мягком диване.

Главная особенность такой мебели заключается в том, что это идеальное сочетание изысканности и незаконченности. Порой такая мебель выглядит очень оригинально и по вкусу не каждому, затертые углы, трещины, открытые металлические профили и тому подобный дизайн. В последнее время такой дизайн становится все более популярным и востребованным.

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