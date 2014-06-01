Современный сервис по доставке цветов в Анапе от Iris24.ru

Профессиональное выполнение доставки цветов в Анапе от Iris24.ru

Наша доставка цветов Анапа часто использует при оформлении букетов зеленые декоративные элементы. Для многих букетов идеальным дополнением является изящный аспарагус. Его перистые веточки придают цветочным букетам воздушность, элегантность, неповторимый стиль. Аспарагус подходит для свадебных композиций, букетов для женщин, юбиляров, деловых партнеров. Благодаря пушистым веточкам аспарагуса, удачно оттеняется окрас и форма основных цветов. Этот элемент декора удачно дополняет букеты из роз, гвоздик, гербер, астр.

Гипсофила считается королевой декоративной зелени, хотя не отличается яркостью зеленого окраса. Она создает облако из мелких белых соцветий. Гипсофилу используют в различных букетах и композициях. Она придает зеленым букетам особенную декоративность и легкость. Кроме этих позиций, доставка цветов в салоне Iris24.ru располагает широким выбором зеленых веточек для украшений (папоротник, берграс, салал, аспидистра, монстера, рускус).

Использование салоном Iris24.ru прогрессивных материалов и комплектующих

Наша доставка букетов по Анапе – современный сервис, который использует в своей деятельности новые начинания. Наши флористы упаковывают букеты не только в фольгу, целлофан, но и в специальные конусы для цветов. Цветочные композиции выполняются в деревянных ящичках, пластиковых ведерках, контейнерах, картонных коробках. Часто композиции выполняются с применением флористической пены, способной удерживать влагу. Благодаря этому свойству пиафлоры, цветы могут храниться без вазы несколько дней. Кроме всем известных цветущих растений широкого ассортимента, мы можем удивить потребителей оригинальными "заморскими" цветами. Они доставляются самолетами из Голландии по специальным заявкам.

Всегда есть в наличии такие цветы, как:

голландские розы;

розы украинского происхождения разного окраса;

гвоздики;

альстромерии;

каллы;

лизиантус;

лилии;

хризантемы на веточках.

Оформление заявки на доставку цветов в Анапе

На нашем сайте можно заказать доставку цветов в Анапе на https://anapa.iris24.ru очень легко и быстро. Наша служба не знает выходных. Заявку можно отослать из любого работающего интернета, вне зависимости от времени суток. Менеджер обработает ее с утра и свяжется с заказчиком для уточнения некоторых нюансов. Ему потребуется телефон поздравляемого, дата вручения цветочного подарка, особенности и пожелания индивидуального характера. Получатель букета будет довольным и счастливым.

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