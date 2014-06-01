Разрабатываем интернет-магазин

Продажи в интернете стали привычными, многие покупатели знают о возможности сэкономить и поэтому заказывают в веб-магазинах. При этом стоимость разработки сайта зависит от функционала, который будет присутствовать в проекте.

Очень важно, чтобы интернет-магазин был удобным. Покупателям должно быть максимально комфортно совершать покупки. Современный интернет-магазин имеет интерфейс, в котором минимальное количество полей для заполнения.

При этом покупатель должен найти товар, который ему нужен по цене, которую он готов заплатить. Если предоставить такой ассортимент, будет минимальное число возвратов.

При этом нужно дать возможность покупателям оплачивать покупку при получении. Если доверять своим покупателям, будет больше число заказов. Узнайте, какая интернет магазин на magento цена на сайте asaweb.com.ua.

По статистике, чаще покупают именно недорогие товары через интернет, однако, чтобы веб-магазин выглядел солиднее, нужно обязательно добавить vip-сегмет. Пусть эти товары будут только под заказ, однако нужно давать покупателям выбор, иногда будут выбирать и самые дорогие товары. Так как есть категория людей, которые привыкли получать только самое лучшее и самое качественное, а на цену они обращают внимание в последний момент.

После того, как клиент оставил свои данные для оформления заказа, очень важно, чтобы перезвонил квалифицированный менеджер, который не упустит клиента, а максимально профессионально проконсультирует.

Специалисты Asaweb разработают качественный сайт, которым будет удобно пользоваться покупателям и управляющим магазина. Узнать подробнее о разработке можно на сайте https://asaweb.com.ua. Команда сделает сайт и помоет с настройкой рекламы, чтобы привести первых покупателей.

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