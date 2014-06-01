Хотите получить кредит в Гомеле?

Порой лучшее решение финансовых вопросов – это кредиты в Гомеле. Каждый сам выберет для себя подходящий кредитный продукт. Это позволит наконец-то совершить покупку. Полученные деньги можно использовать, чтобы купить нужные товары для дома, обновить мебель, стать владельцем новой электроники. Да и бытовая техника никому не помешает. Самое главное в том, что для получения займа не нужны поручители, а деньги вы получите максимально быстро.

Банковские организации могут предложить своим клиентам огромное количество кредитных продуктов. И каждый вариант имеет весьма привлекательные условия. Что касается максимальной суммы, которую вы можете взять в кредит, то она составляет 30 тысяч.

Получить заем от банка вы можете на 1 год, а можете и на все четыре. В некоторых случаях жители Беларуси получают з/п в тех банковских организациях, где хотели бы получить заем. В подобных ситуациях возможно оформление овердрафта в размере трех заработных плат. В том случае, если вы обладаете хорошей КИ, то ставку по кредиту могут снизить на 2%.

Почему стоит подумать о получении займа, к примеру, от «Технобанка»? Потому что средства будут переведены на карточку банка, возможен и такой вариант, как выдача налички. Каждый сам сможет выбирать среди нескольких кредитных продуктов. Ставки по займам при этом являются умеренными.

Для оформления кредитного продукта поручатели не понадобятся, а каждая заявка рассматривается индивидуально. Решение о том, выдать ли клиенту деньги в долг, могут принять за 90 минут. Если у вас есть такая возможность, то погасите свой заем раньше срока. Штраф при этом платить не придется.

Обыкновенный кредит от «Технобанка» можно оформить на 2 года. При этом ставка составляет почти 16% годовых. Минимальная сумма займа – 500 бел. руб. Также есть кредит «Лайт».

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