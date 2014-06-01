Покупаем дешевые авиабилеты

Сейчас люди путешествуют достаточно много, потому кое-что знают о правилах недорогих перелетов. Действительно, чтобы добраться до нужного места и при этом значительно сэкономить деньги, следует руководствоваться определенными правилами. Именно на них опираются опытные путешественники, которым нередко удается побывать в нескольких странах подряд и при этом потратиться совсем немного. Просто эти вечные романтики внимательно следят за акциями различных авиакомпаний, а также знают, где именно можно недорого приобрести авиабилеты. Одним из таких полезных и удобных сервисов является сайт https://aviapoisk.kz/deshevyye-aviabilety, ведь здесь всегда доступны наиболее интересные предложения.

Тем не менее, чтобы купить самый недорогой билет, не стоит привязываться к конкретным датам. Случается, что переместившись на пару дней вперед-назад удается найти билеты, которые стоят вдвое дешевле. Да, такое случается. Просто авиакомпании таким способом рекламируют свою деятельность и привлекают новых клиентов. Еще одна причина – меньшая нагрузка на определенные дни. Например, по какой-то причине на вторник, среду и четверг приходится меньший пассажиропоток. Так что это не просто скидки, в вполне разумное решение менеджеров, старающихся отправить большее число туристов именно в эти дни.

Раннее бронирование – возможность сэкономить

Опытные путешественники всегда рекомендуют бронировать билеты заранее. Это позволяет заметно сэкономить на стоимости перелета. Дело в том, что в самом начале продаж авиакомпании устанавливают на билеты разумные цены, а по мере приближения к дате вылета они могут поднять стоимость билетов, если осталось много свободных мест. Это делается для того, чтобы полностью окупить перелет. Правда, иногда можно приобрести билеты по бросовой цене всего за день до вылета. Тут у компания просто не остается выхода, как продать место хоть за какие-то деньги. Конечно, это устроит только тех путешественников, чемоданы которых всегда наготове и которые абсолютно не привязаны к датам. О таких билетах всегда можно узнать в туристических агентствах или же на официальных сайтах авиакомпаний.

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