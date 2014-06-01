Закупаем продукцию фирмы «Солило»

Вряд ли найдется хотя бы один житель России, не любящий вкусно поесть. А именно такую возможность предлагает ценителям качественных и вкусных продуктов работающая сегодня в Ульяновске компания «Солило». Основным профилем её деятельности выступают масштабные поставки на продовольственный рынок нашей страны и за её рубежи рыбных продуктов, в том числе рыбы:

свежемороженой;

копчёной;

вяленой;

солёной.

В ассортименте предприятия рыба как речных, так и морских пород.

Среди покупателей фирмы множество предприятий торговли, общественного питания, имеются детские и медицинские учреждения. Вся продукция проходит сертификацию, что подтверждается документами соответствующего содержания. Кроме того, по отзывам клиентов, все рыбные изделия, поставляемые компанией, отличаются отменными вкусовыми качествами и могут широко использоваться для приготовления самых разнообразных блюд. Рыбные продукты рекомендуются медиками для потребления всем работникам умственного труда, для снабжения тканей мозга необходимым ему фосфором.

Фирма не является продавцом перечисленных товаров, а предлагает продукцию собственного хорошо оснащённого производства полного цикла. Обработка исходного продукта производится, начиная со стадии получения свежей рыбы и до поступления финишной продукции на собственных складских комплексах под тщательным контролем над соблюдением установленного температурного режима и уровня влажности. В ходе обработки используется техника последнего поколения, а производство продукции осуществляется по собственным рецептам компании.

Оптовые поставки

Поставки производятся оптовыми партиями практически любого объёма, начиная от 5 килограммов. Причём заботы по доставке покупок компания принимает на себя. С расценками на продукцию компании «Солило» читатели могут познакомиться в прайс-листе предприятия, размещённом на его собственном сайте. Все клиенты фирмы характеризуют цены как весьма умеренные, доступные даже компаниям из сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям.

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