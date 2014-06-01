Выбираем большие уличные елки

В преддверии новогодних праздников, стоит задуматься о выборе главного атрибута – пушистой красавице. Искусственные елки смогли заменить живые уже довольно давно, потребитель отзывается в основном положительно, отдавая все чаще предпочтение. Такой выбор объясняется не только удобством в эксплуатации, а также красивым видом дерева, многообразием интересных вариантов декорирования, также размерами. Вкладывая средства в приобретение новогодней елки, использование происходит на протяжении длительного периода, позволяя не затрачиваться ежегодно. Особенно это касается пушистых красавиц для уличного оформления, которые смотрятся намного наряднее и позволяют сэкономить средства на покупке.

Компания http://1001elka.ru/catalog/ulichnye-elki-eli-7-8-m-metra предлагает широкий ассортимент елок размером 7-8 метров, которые предназначены для уличного украшения или внутри помещений. Товар является Российского производства, представляет собой надежную конструкцию, которая готова прослужить продолжительный период службы. Все предлагаемая продукция сертифицирована и соответствует предъявляемым требованиям. Такой товар отлично подходит для оформления площадей и парков, торговых центров и образовательных учреждений, придомовых территорий и различных коммерческих предприятий.

На что стоит обратить внимание

При выборе товара стоит обязательно обратить внимание на конструкцию каркаса, от этого элемент зависит надежность конструкции. Особенно это важно, если ель будет эксплуатироваться на улице, где будет подвержена природным нагрузкам, а именно, ветру, снегопаду. При эксплуатации в помещении можно выбрать проще модели, которые не обладают усиленным каркасом, но имеют привлекательный внешний вид.

Отличительными особенностями товара являются:

материал;

каркас;

высота;

цвет;

густота хвои;

наличие элементов декора.

Благодаря огромному ассортименту изделия, потребитель сможет подобрать наиболее подходящий вариант для оформления нужного места. Отдавая предпочтение такому варианту, клиент высоко оценит не только эстетические качества изделия, а и функциональность.

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