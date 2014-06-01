Оформляем выписку из банка

Собирая необходимый пакет документов для получения шенгенской визы, соискатель сталкивается с такой проблемой, как выписка из банка, которая должна предоставить сведения об индивидуальном состоянии счета. Такая справка требуется также для того, чтобы получить разрешение на официальное оформление гражданства. Как правило, эта банковская справка должна быть составлена на английском и русском языках. Она существует в двух модификациях. Выписка может содержать сведения о перемещении материальных средств за конкретный указанный период или же составляется в соответствии с состоянием счета на день подачи заявления.

Особенности работы юридической компании

Компания «Юристкон» принимает заявки на подготовку вышеперечисленных документов и максимально быстро их выдает. Документация, подготовленная юридической компанией, соответствует всем сертификационным стандартами установленным образцам, она может быть предъявлена в любой государственный орган. Купить выписку из банка со стопроцентной гарантией можно в онлайн-режиме, достаточно зайти на интернет-ресурс pro100doki.com.

Виды доступных справок

Работая в данной сфере услуг достаточно долго, юридическое предприятие «Юристкон» гарантированно оказывает правовую и профессиональную помощь при спецоформлении следующей документации: справку с основного места работы и гарантийное письмо, подтверждающее ваше трудоустройство, а также характеристика, выписка из банка о наличии счетов и о передвижении денежных средств. Пользуясь только правым полем, специалисты в области юрисдикции дают профессиональные консультации по любым насущным и профильным вопросам.

Как подать онлайн-заявку?

Стоит отметить, что консультации проводятся в онлайн-режиме, посредством соответствующей формы-заявки, в которой указывается имя и контактные данные заказчика и краткий обзор интересующей темы. В каталоге компании имеется полный прайс основных документов, которые можно заказать в онлайн-режиме. Предприятие гарантирует доставку документа специальным курьером до любой станции метро. Оплату можно произвести по факту получения справки наличными или путем перевода средств на банковскую карточку.

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