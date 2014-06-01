Какой бывает зимняя спецодежда

Каждому рабочему требуется специальная одежда. Она должна обеспечивать защиту человеческого тела в ходе выполнения той или иной рабочей деятельности. Хорошая зимняя спецодежда защищает от пониженных температур, гарантирует комфорт и удобство при работе в холодное время года.

Виды зимней спецодежды

Существует несколько классов, на которые делится утеплённая одежда для зимы. Она отличается по таким параметрам, как:

время года;

степень защиты.

Например, одежда, которая относится к четвёртому классу, создана для особых условий (ниже -25 градусов.). Третий класс спецодежды означает, что вещи можно использовать в ещё более суровых условиях (ниже -40 градусов, сильный ветер). У такой спецодежды есть наиболее распространённое место использования – крайний Север. Зимнюю одежду второго класса можно использовать, если на шкале около 18 градусов. Спецодежда первого класса рассчитана на использование при температуре ниже 9 градусов.

Комплектация и свойства

Спецодежда, которую предлагает торгово-производственная фирма «Дельфин» включает в себя разные компоненты. Это может быть комбинезон, жилет, куртка с брюками, есть множество других вариантов. Специальная одежда соответствует всем требованиям технологической безопасности. При её изготовлении применяются качественные, прочные материалы.

Важное требование – одежда должна справляться с любыми механическими воздействиями. Её задача не только защита кожи и тела, но и обеспечение максимального комфорта в ходе рабочего процесса. Вещи, относящиеся к спецодежде, не мнутся, не портятся из-за многократных стирок, не линяют. При изготовлении такую одежду обрабатывают спецраствором. Это необходимо, чтобы одежда не горела.

Торгово-производственная фирма «Дельфин» – ведущий поставщик специальной одежды на территории Российской федерации. Качество обслуживания находится на высоком уровне. Среди преимуществ – доступность цен и минимальное время доставки продукции. Компания предпринимает всё возможное, чтобы обеспечить качественной спецодеждой и СИЗ все регионы страны.

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