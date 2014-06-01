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      • Арендуем спецтехнику

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:36
      (голосов: 0)

      Немного сегодня строительных организаций, в арсенале которых имеется спецтехника и крупные агрегаты для строительных работ. Это объясняется высокими расходами на содержание спецтехники и обслуживающего персонала, что нерентабельно по сути, для любой компании. Бережливые руководители давно перевели свои предприятия в формат аренды спецтехники и избавились от лишних забот и ненужных расходов. Арендовать любой вид специальной техники в отличном состоянии, включая компрессоры с отбойными молотками, за приемлемую оплату можно здесь: https://max-tech.ru/services/arenda_kompressora_s_otboynymi_molotkami_v_moskovskoy_oblasti/. В большинстве случаев из-за конструктивных особенностей многих сооружений для значительных объемов демонтажных работ компрессор с отбойниками остается единственным решением.

      К чему строительной компании тратить значительные средства на приобретение дорогостоящих инструментов, оборудования, спецтехники, когда все это можно арендовать в специализированных компаниях. Можно брать в аренду компрессор с одним или несколькими отбойными молотками и проделать в короткие сроки огромные объемы демонтажных работ. Компания «Макстеш» – это предприятие высококачественного сервиса, предоставляющего в формате аренды, как непосредственно компрессоры, так и молотки любых модификаций под определенные виды работ.

      Аренда компрессора с отбойниками – это избавление от необходимости покупки, хранения, обслуживания, ремонта, а еще охраны дорогостоящего оборудования и затратного содержания штата. После демонтажных работ оборудование может простоять под охраной длительное время и будет приносить лишь неоправданные расходы. А аренда на определенный срок сэкономит значительные средства. Можно просто на калькуляторе просчитать соотношение платы за аренду компрессора к расходам на топливо, обслуживание и зарплату персоналу. Разница в сумме очень удивит. Поэтому целесообразней отказаться от приобретения и содержания спецтехники, перейдя на арендную систему, сэкономив при этом ощутимые средства.

      Компания «Макстеш» предоставляет:

      доступные цены;


      оперативное оформление документации;


      любой способ оплаты аренды;


      содействие в доставке техники;


      широкий модельный ряд;


      консультации в ходе сотрудничества.


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