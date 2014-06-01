Выбираем сетку рабица

Современная сфера строительства предоставляет широкий выбор сетки рабицы, которая представляет собой сплетеную между собой проволоку и пруты, и производится по строго установленным нормам и требованиям. Эта наиболее востребованный вид сетки из металла, составляя отдельную категорию. Такое изделие активно применяется в различных производственных и бытовых сферах, и, несомненно, в строительной деятельности.

Компания ТОО "Темiр Каркас" имеет специализацию в сфере производства строительных конструкций и материалов, предоставляя клиентам необходимы сертификаты соответствия. При производстве данной продукции используется сталь, которая имеет низкое содержание углерода, позволяя металл больше поддавать процессу волочения. Клиентам предлагается информация, которую можно читать, и узнать о качестве и свойствах изделия.

Сотрудничество с компанией имеет ряд важных преимуществ:

потребителю предлагается только качественная сетка, позволяя ознакомиться с сопроводительной документацией;

компания нацелена на долгосрочные отношения, имея высокую репутацию;

изделие представляет собой компактную намотку, позволяя легко транспортировать;

выгодное соотношение цены и качества.

Применение изделий

Сетка рабица является лучшим решением для создания ограждений автомагистралей и автодорог, а также всевозможных участков большой площади и в виде декоративных ограждений. Широко известно применение изделия при строительстве дорог, выступая в качестве укрепления дорожного полотна. Широкое применение известно на промышленных производствах, где сетка выполняет защитную функцию.

Стоимость за материал определяет качество, поэтому дешевое изделие должно насторожить, ведь оно не готово справляться с возложенными обязанностями. Благодаря универсальности изделия, сетка имеет широкие сферы применения. Этот строительный материал устойчив к разрушительным факторам внешней среды, отлично справляясь с устойчивостью к коррозии. Также нельзя выпускать из вида эстетические качества, а также эксплуатационные возможности.

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