Выбор балконной рамы по материалу

В последнее время все стремятся как можно быстрее остеклить балкон. Ведь создаваемое таким образом закрытое помещение впоследствии можно использовать для разных целей даже зимой. Но если ранее, для остекления использовались деревянные рамы, то в наши дни для этих целей применяются конструкции, состоящие из пластика или алюминия.

Балконные рамы в Минске производимые из этих материалов, имеют внешне неплохие эстетические качества. Но какие у них эксплуатационные качества, и какому вообще из этих материалов лучше отдавать предпочтение?

Характеристики материалов

Если хочется чтоб в балконе присутствовала хорошая звукоизоляция, то следует обратить внимание на пластиковый профиль. Состоящая из него конструкция не только защитит балкон от уличного шума, но и будет способствовать сохранению в нем тепла. Конечно, есть у такого профиля и минус. Имеющая внушительную массу, она не подходит для обустройства балконов в старых домах. Из-за имеющегося в них веса, выносная плита, просто может не выдержать такой нагрузки.

А вот если балконная рама выбирается для установки в новостройку, то такой вариант можно будет считать весьма неплохим, особенно если предпочтение будет отдаваться однокамерному стеклопакету, имеющему мультифункциональное напыление. Такая конструкция не лишь будет в зимний период хорошо удерживать тепло, но и летом защищать от жары. Да, у алюминиевого профиля теплосберегающих качеств нет. Но зато он отличается небольшим весом, который позволяет его устанавливать даже в балконах старых домов. А чтоб хоть как-то улучшить теплоизоляционные качества в балконе, можно подвергнуть его обшивке сайдингом.

Внутри балкон, для придания эстетичности и сохранения тепла, можно подвергнуть обшивке деревянной вагонкой. В зимнее время, алюминиевая конструкция в итоге будет не хуже справляться со своим предназначением, чем из ПВХ. Так чему же отдавать предпочтение? На самом деле, тут главными критериями является состояние дома и ценовая политика. Если нужна дешевая конструкция, имеющая небольшой вес, то предпочтение нужно отдавать алюминиевой раме. Во всех иных случаях, лучше выбирать раму из ПВХ.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.