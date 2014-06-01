Особенности и характеристики натяжных потолков

Сегодня большой популярностью пользуется такой вид отделки потолков, как натяжные конструкции. Длительное время, данный вид отделки был не доступен многих людям, так как считался довольно дорогостоящим удовольствием. Сегодня натяжные потолки в Москве может заказать каждый, так как стоимость на конструкции значительно снизилась. В чем секрет популярности натяжных потолков? Кроме красивой конструкции преображенной комнаты можно выделить ряд преимуществ таких конструкций.

Характеристики натяжных конструкций

На потолке могут быть воплощены все идеи дизайнера. При работе дизайнер использует разные вариации оформления, в итоге вы получите уникальный дизайн комнаты. Натяжные конструкции делятся на два основных вида: пленочные и тканевые потолки. Каждое изделие имеет положительные и отрицательные качества. К преимуществам натяжных конструкций следует отнести:

длительный срок эксплуатации;

надежность;

привлекательный внешний вид;

уникальный дизайн.





Обустраивая свой дом, каждый из нас стремится к неповторимости комфорту. Тон комнате, и стиль задает именно потолок. Он него в дальнейшем уже подбирается оформление комнаты в целом, выбираются предметы интерьера. Поэтому к выбору потолочной конструкции следует отнестись предельно внимательно. Тканевые натяжные потолки, представляют собой цельное полотно, изготовленное из специальной ткани с пропиткой.

Отличается изделие экологичностью, привлекательностью, возможностью создавать многоуровневые конструкции. Прослужит такой потолок довольно долго, не теряя приэтом своих внешних данных. Единственный недостаток, довольно высокая цена. Более доступна конструкция из пленки ПВХ.

Такой потолок отличается большим цветовым ассортиментом, многообразием конструкций при оформлении комнаты, возможностью держать воду при затоплении. Как заявляют отделочники, пленочный потолок способен удержать большое количество воды. Быстро принимает форму. Правда после таких испытаний потолок не сможет прослужить длительное время. Заказывая ту или иную конструкцию у специалистов, вы сразу можете уточнить точные характеристики и возможности натяжных потолков.

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