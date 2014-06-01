Особенности широкоформатной печати

Новый инструмент современной рекламы - широкоформатная печать открыл новые горизонты рекламодателям. Печать на сетке стала ярким запоминающимся способом быстрой доставки информации до потенциального покупателя. Такой вид печати подразумевает изображение, которое наносится на строительную сетку, ограждающую строительные леса т проезжей части и тротуаров. Такую рекламу видно и автомобилистам, и пешеходам. Оригинальную, качественную, широкоформатную печать можно заказать здесь: http://www.sab.kh.ua/pechatnabannernoisetke.html.

Баннерная сетка, на которую наносится изображение, представляет собой мелкоячеистое полотно из виниловой основы, которое способно улавливать строительную пыль и мелкий мусор, при этом обладая почти 40% -ой светопроницаемостью, что очень важно для строителей при проведении реставрационных и строительных работ на фасаде строения. Широкоформатная печать на виниловой сетке можно охарактеризовать, мощный технологичный, эффективный метод представления потребительской аудитории яркой рекламной информации. Печать на сетке можно разделить на 2 вида:

на баннерной сетке;

на строительной сетке.

В больших городах широкоформатная печать на виниловой баннерной сетке используется давно и успешно, одновременно защищая окружающую среду от строительной пыли, пешеходов от вероятности падения инструментов и других предметов. Изображение таких масштабов всегда отпечатывается в памяти и это используют в качестве маркетингового решения рекламодатели. По сути – этот вид печати можно охарактеризовать, как эффективную подачу важной информации при минимальных расходах. На ячеистой поверхности виниловой сетки можно создать с помощью широкоформатной печати целое рекламное поле.

Возможности использования баннерной сетки, как рекламный продукт:

уличные декорации, конструкции;

крупноформатные вывески, объявления;

оформление концертов, театрализованных представлений и массовых мероприятий;

растяжки, плакаты, тенты;

транспаранты;

декорация окон, больших витрин, витражей, веранд;

декорации маскировки строительных лесов, фасадов.

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