Заказываем сайт или делаем сами

Свой сайт — это то, что, рано или поздно, требуется всем предпринимателям. Несмотря на то, что о своем бизнесе целевой аудитории можно рассказать в социальных сетях, именно наличие своего сайта делает имидж предприятия более солидным и располагающим к последующему сотрудничеству.

Заказать свой сайт можно воспользовавшись услугами профессиональных разработчиков. Пример таких услуг вы можете найти, пройдя по этой ссылке http://t-webstudio.ru/zakazat-sayt/. С другой стороны, есть возможность сделать сайт самому. Какой из перечисленных вариантов лучше и почему?

Самостоятельная разработка сайта с нуля

Преимуществ самостоятельного изготовления интернет ресурса два - это экономия денег и приобретение ценного опыта, который возможно пригодиться впоследствии. Конечно же, это существенные преимущества, но у этого способа есть и недостатки. Прежде всего, будет потрачено много времени на то, чтобы овладеть азами профессии разработчика, верстальщика, дизайнера и контент-менеджера. И нужно понимать, что затраченное время вовсе не будет гарантировать успешный результат выполненной работы.

Использование конструктора

Есть и другой вариант – создание сайта с помощью конструктора. Есть множество платных и условно бесплатных сервисов, где можно взять в аренду сайт и хостинг. Взятый в аренду сайт можно оформить в соответствии со своими потребностями и особенностями бизнеса.

Этот вариант неплох, так как за сравнительно небольшие деньги, вы получаете свой сайт. Но, с учетом того, что сайт делается для бизнеса, у этого варианта есть немало недостатков. Прежде всего, сайты, собранные в конструкторе, малофункциональные, поэтому устроить полноценный онлайн магазин не получится. Кроме того, использование конструктора не обеспечивает последующего продвижения сайта в поисковых системах.

Заказ сайта

Большинство предпринимателей заказывают сайт у профессионалов и это правильно по целому ряду причин. Несмотря на то, что профессиональным разработчикам приходится платить, готовый сайт будет таким, каким вы его хотите видеть. То есть, функциональность, дизайн и объём контента будут соответствовать потребностям бизнеса. Опять же, заказывая сайт в компании, можно заказать последующую поддержку ресурса, включая администрирование и продвижение в поисковых системах.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.