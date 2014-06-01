Выбираем сварочные перчатки

В продаже представлен широкий ассортимент сварочных перчаток. Каждая категория этих изделий предназначена для выполнения определённых работ, а потому отличается качеством материалов и конфигурацией. Как разобраться, какие перчатки вам подходят, а какие нет? Для этого нужно ответить на ряд простых вопросов.

Как часто работаете

Если сварочные работы выполняются время от времени, можно покупать любые перчатки, главное, чтобы их цена была привлекательной. Если сварочные работы выполняются на профессиональном уровне, будет правильно приобрести более прочные и износостойкие спилковыеперчатки, которые подолгу не протрутся и их будет сложно прожечь.

Тип материалов

Практически все нормальные сварочные перчатки спилковые. Для изготовления таких изделий применяется нетканое полотно, спрессованное из отходов кожи. Приобретать перчатки из других материалов не рекомендуется, так как они не устойчивы к экстремально высоким температурам.

Тип сварочных работ

Для ручной дуговой сварки используем краги. Краги - это изделия с высоким раструбом и именно они могут защитить руки от летящей во все стороны окалины. Применять перчатки с коротким верхом для ручной сварки не рекомендуется, так как при попадании будут гарантированы ожоги.

Для полуавтоматической сварки можно использовать менее дорогие короткие перчатки. Это объясняется тем, что количество разбрызгиваемой окалины при таких работах минимально и нет опасности обжечься.

Для аргонодуговой сварки применяются короткие и тонкие перчатки. Такой выбор обусловлен тем, что в ходе работы сварщику приходится, не снимая перчаток, изменять регулировки аппарата, что будет непросто сделать в плотных крагах.

Качество шва на спилковых перчатках

На качественных спилковых крагах шов делается скрытым. Модели попроще и подешевле имеют внешний или частично скрытый шов. Если нитки шва заметны, как на недорогих изделиях, при попадании окалины шов будет тлеть и расползется, а значит потребуется ремонт.

Делаем выводы

Решаясь на покупку сварочного аппарата, сразу же покупаем соответствующие перчатки. Не экономим на покупке качественных изделий, так как перчатки в первую очередь призваны обеспечить безопасность при работе. Опять же, выбирая лучшие изделия мы платим за надёжность и долговечность покупки. Следовательно, при правильном выборе не придётся постоянно обновлять запас перчаток – в среднем одной хорошей пары хватает на несколько лет.

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