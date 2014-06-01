Что нужно знать о томографии?

Чтобы узнать о своем здоровье все, «просветить» свой организм и выявить скрытие патологии, доктора отправляют на рентген, томографию, выписывают направления на анализы. В последнее время очень популярно МРТ. Метод считается наиболее безопасным и информативным. Если вы решили пройти обследование, то предварительно запишитесь на рентгенКиев или сразу же возьмите направление на МРТ. Мы расскажем об особенностях процедуры, и какие патологии она позволяет выявлять.

Суть методики

С помощью магнитно-резонансной томографии можно обследовать весь организм. Проводится процедура с помощью томографа, представляющего собой большой магнит. В отличие от всем известного рентгена, томограф не представляет опасности для организма, в нем нет вредного излучения, зато высока информативность. Однако, как и любой другой прибор, томограф может нанести вред, если при использовании забывать о правилах безопасности.

МРТ, это точная диагностика всего организма, его тканей, органов. С помощью электромагнитных волн проводится диагностика. Различные ткани и органы по-разному реагируют на излучение, поэтому при исследовании того или иного органа подбирается нужный импульс. С помощью томографии доктора могут выявить наличие опухолей в организме, развитие разного рода патологий. Метод безболезненный, он не вызывает дискомфорта у пациента и страха.

В зависимости от обследуемой части тела – головы или шеи, МРТ делится на разновидности. МРТ головного мозга позволяет обследовать полушарии мозга, сосуды, а также отделы шейного позвонка. Назначают МРТ головы при зрительной или слуховой патологии, при постоянных головных болях.

Если у человека возникают проблемы с грудной клеткой, то доктор может назначить процедуру МРТ грудной клетки. Томограф определит наличие раковых заболеваний, патологии молочных желез, проверит состояние сердца и легких. Зачастую проводят МРТ для выявления тромбов, бляшек, обследуют разного рода шишки.

Современная медицина успешно развивается, поэтому ежегодно для обследования организма, выявления патологий на ранних этапах развития предлагаются новые, современные методы. МРТ, на сегодняшний день самый информативный, простой метод обследования.

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