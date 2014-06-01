Билеты на чартерные рейсы из Москвы

Всезнающая статистика уверяет, что чартерные авиабилеты дешевле регулярных рейсов и лоукостеров, как минимум на 30%. Если повезет, то можно улететь в нужном направлении за сущие копейки. Столь невероятное ценообразование объясняется весьма просто: туристические компании заранее выкупают все места на рейс в расчете на полную наполняемость. Вначале непроданные туры переходят в категорию «горящих», а на последнем этапе по себестоимости реализуются билеты на самолет.

Как правило, это происходит за день или два до вылета, поэтому желающие неплохо сэкономить должны находиться в состоянии постоянной готовности к старту. Всестороннюю помощь в приобретении заветных билетов им окажет популярный сервис ONEAERO (oneaero.ru), попасть на который можно просто кликнув по ссылке, которая находится на первой строчке. Приятного путешествия!

Некоторые важные нюансы

У чартерных рейсов есть свои уникальные особенности:

перевозка багажа включена в стоимость перелета

билеты на рейсы начинают продавать за 1…5 дней до даты вылета

возврата нет, но, как правило, операторы идут навстречу пассажирам, возвращая деньги

туристические рейсы обычно вылетают без задержек и переносов, но форс-мажоры, конечно, случаются. В упомянутом сервисе есть услуга SMS-уведомлений, благодаря которой пользователь полностью информирован о положении дел

на портале ONEAERO вы не бронируете билет, а приобретаете. То есть, его нужно полностью оплатить и получить соответствующее подтверждение оператора рейса. Если что-то неожиданно изменится, то вы получите уведомление.

Последний из перечисленных нюансов выгодно отличает данный сервис от множества других. Зачастую бывает, что люди приезжают в аэропорт, а рейс либо отменен вообще, либо перенесен. Туроператор просто не счел нужным предупредить клиентов, которые приобретали не путевки, а билеты. Подобное развитие ситуации в нашем случае исключено.

И еще. Цены билетов на чартерные рейсы нестабильны и зависят от множества факторов, среди которых популярность направления, сезонность, наполняемость рейса и так далее.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.