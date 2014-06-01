Билеты на чартерные рейсы из Москвы

Всезнающая статистика уверяет, что чартерные авиабилеты дешевле регулярных рейсов и лоукостеров, как минимум на 30%. Если повезет, то можно улететь в нужном направлении за сущие копейки. Столь невероятное ценообразование объясняется весьма просто: туристические компании заранее выкупают все места на рейс в расчете на полную наполняемость. Вначале непроданные туры переходят в категорию «горящих», а на последнем этапе по себестоимости реализуются билеты на самолет.
Как правило, это происходит за день или два до вылета, поэтому желающие неплохо сэкономить должны находиться в состоянии постоянной готовности к старту. Всестороннюю помощь в приобретении заветных билетов им окажет популярный сервис ONEAERO (oneaero.ru), попасть на который можно просто кликнув по ссылке, которая находится на первой строчке. Приятного путешествия!
У чартерных рейсов есть свои уникальные особенности:
Последний из перечисленных нюансов выгодно отличает данный сервис от множества других. Зачастую бывает, что люди приезжают в аэропорт, а рейс либо отменен вообще, либо перенесен. Туроператор просто не счел нужным предупредить клиентов, которые приобретали не путевки, а билеты. Подобное развитие ситуации в нашем случае исключено.
И еще. Цены билетов на чартерные рейсы нестабильны и зависят от множества факторов, среди которых популярность направления, сезонность, наполняемость рейса и так далее.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.