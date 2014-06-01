Заказываем качественную автоматику для откатных ворот

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Особенности использования откатных ворот

На сегодняшний день откатные ворота являются одним из самых распространенных вариантов оформления гаражных проемов, въездов. За счет особенностей конструкции такие ворота достаточно практичны в использовании, являются простыми и удобными. Они представлены в виде единого полотна, занимающие всю ширину и высоту проема. Во время открывания створа отводится в сторону вдоль заграждения внутри частной территории.

Откатные ворота предусмотрены для того, чтобы злоумышленники не сумели усилием отталкивать ворота либо портить направляющую балку. Такие конструкции не занимают много места во время открывания, не требуют расчистки снега перед створкой либо за ней, а также отлично подойдут для применения в проемах любой ширины, которая чаще всего составляет до 12 метров.

Автоматикой к откатным воротам называют комплекс агрегатов и элементов, которые предназначены для управления створкой откатной конструкции. Состоит автоматика из привода и элемента управления. Привод считается основной частью автоматики для откатных ворот, представляя собой блок на загражденной территории.

Элементом управления называют устройство, с которого выполняется подача сигнала для привода, обеспечивающего закрытие, открытие ворот. В виде элемента управления автоматикой может быть брелок, пульт, блок управления. Автоматика может функционировать самостоятельно либо же вместе с программно-аппаратными средствами контроля доступа в виде системы оповещения, сигнализации и так далее. Если же отсутствует питание, то створку легко можно открыть и закрыть вручную.

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