Выгодно ли оформлять карту Совесть

Невозможно наверно найти человека, который не бывал в ситуации, когда срочно нужны деньги, в момент их абсолютного отсутствия. К сожалению, в жизни бывают разные ситуации, и понадобиться срочно деньги могут по разным причинам. Но сейчас избавится от безденежья вполне возможно. По крайней мере, именно это обещает Qiww-банк. Предоставляя возможность всем своим клиентам, стать обладателем пластиковой карты Совесть, она позволяет им в любой ситуации иметь при себе деньги.

Но так ли это? Неужели нет никаких подводных камней? Нужно заметить, что появление этой карты произошло относительно недавно. Подать заявку на ее получение можно на сайте https://zaim-na-kartu.com/kreditnye-karty/sovest. Весь процесс ее оформления занимает несколько минут. Использовать эту карту можно для совершения разных покупок, а длительность рассрочки устанавливать до 12 месяцев, при этом, совершено не платя каких-либо процентов. Уже взяв во внимание такие особенности карточки, можно смело заявить, что ею выгодно пользоваться. Но не лишь этими качествами она отличается.

Иные плюсы

Следует заметить, что получение этой карты, как собственно и последующее обслуживание осуществляется банком бесплатно. Действующая услуга СМС-информирование, предоставляется клиенту также без каких-либо доплат. При появлении возможности вернуть средства ранее указанного срока, сделать это будет вполне возможно. Независимо, на какой срок будет браться сумма в рассрочку, процент на нее не будет начисляться. Величина начисляемой суммы на такую карту минимум составляет 5 000. А вот максимальная величина суммы составляет 300 тыс. рублей.

И хотя сейчас, банков, предлагающих карты имеющих высокое сходство с характеристиками карты Совесть, становится все больше. По преимуществам, карта Совесть продолжает оставаться в лидерах. Безусловно, есть у нее и минусы. Если независимо от причин, заемщиком была осуществлена просрочка возврата суммы, то ему начисляется штраф. Величина ее составляет 290 рублей. Такой величина штраф начисляется банком за каждую просрочку.

Помимо штрафа, заемщику придется заплатить также и 10% годовых, от просроченной суммы. Последним же минусом такой карты, является отсутствие возможности снять наличные.

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