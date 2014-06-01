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      • Выбираем автоматические ворота

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:04
      (голосов: 0)

      Сложно сегодня представить загородный участок без привлекательной ограды и прочных ворот, а особенно гараж. Ограждение по периметру участка обеспечивает безопасность и пресекает несанкционированное нарушение границ частной собственности. Любое ограждение частной территории имеет вход в виде калитки, но чаще ворот. Сегодня автоматические ворота в Киеве можно приобрести в любой конструкции и любого типа. Актуальность ворот независимо от конструкции и других параметров никогда не пропадала и на современном рынке это устройство достаточно востребовано. D последние 2 десятилетия при помощи новых технологий удалось создать новые системы ворот с автоматическим оснащением.

      Системы автоматики в современном исполнении намного надежнее традиционных ворот и обладают высоким уровнем безопасности. Эти системы можно приводить в действие посредством дистанционного пульта, что очень удобно при въезде на территорию участка или в гаражное помещение.

      Преимущества автоматических ворот:

      • функциональность;
      • высокий уровень безопасности;
      • разнообразие конструкций, типов и цветов;
      • прочный качественный материал изготовления;
      • современные технологии;
      • комфортное и удобное использование.

      Как уже говорилось выше, автоматические ворота могут выполнять свои главные функции, находясь во встроенном состоянии в ограждение территории на въезде или в гараже. Комфортное использование создается одним легким нажатием кнопки пульта. Существует на сегодня несколько типов ворот, различающихся по принципу работы, конструкции и форме:

      • откатные автоматические ворота известны потребителю давно своими отличными эксплуатационными характеристиками и пользуются большой популярностью.
      • автоматические гаражные ворота в виде секционной конструкции.

      Каждому владельцу загородного дома хочет пользоваться прочными и красивыми воротами, которые будут ярким подтверждением статуса хозяина. Современные автоматические ворота отличаются помимо высокого уровня безопасности и эстетичным внешним видом. Это плод производителей, стремящихся создать максимально современную красивую и одновременно функциональную конструкцию ворот. При бережном отношении к эксплуатации срок службы автоматических ворот можно продлить на многие годы. Все элементы гаражных автоматических ворот проходят обработку поверхностей оцинковкой для защиты от коррозии.

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