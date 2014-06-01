Что предлагает «СтройБизнесКонсалт»?

Так называется многопрофильная организация, предлагающая своим клиентам услуги по сопровождению бизнеса. Вам помогут зарегистрировать предприятие и вести бухгалтерию. Если необходим тендерный аутсорсинг, то смело переходите на сайт https://sbk-uk.ru. Специалисты смогут представить интересы заказчиков в госструктурах.
Специалисты помогают получить лицензию, благодаря которой можно сохранить различные памятники. Это означает, что у вас будет возможность восстановить объект культурного наследия, провести консервацию. Полученная лицензия реставрация дает полное право выполнять определенный законодательством перечень работ.
Итоговая стоимость лицензии, а также сроки ее получения определяются спецификой организации. Многое зависит от того, какие виды работ заявлены клиентам. Как вы понимаете, расчет всегда индивидуален. К любом заказчику приставляется персональный менеджер, причем бесплатно. Однако важно не забывать о необходимости оплаты госпошлины (7,5 тысяч рублей).
Отметим, что данная компания в цену включает комплексный анализ деятельности клиента. Важно, чтобы она отвечала требованиям, которые предъявляет Минкульт РФ. В некоторых случаях заказчики не получают необходимый документ. Специалисты разберутся, в чем причина нарушения, а после снова подадут документы.
Отметим, что лицензию выдают бессрочно, действует она по всей стране. Следовательно, компания, которая получила заветный документ, может восстанавливать памятники истории и культуры в любом городе РФ.
Отметим, что специалисты, работающие в этой компании, помогут получить и сертификат исо 9001. Проблем с этим не возникнет.
В некоторых случаях лицензия Минкульта должна быть получена снова либо же переоформлена. Такие работы проводятся, если происходит реорганизация юрлица. Например, происходит смена названия.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.