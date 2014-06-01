Что подарить другу на именины?

Праздник это всегда отличный повод порадовать виновника торжества красивым и оригинальным подарком. Зачастую люди всегда подготавливают презент заранее, чтобы потом не бегать по всему городу в поисках чего-то особого. Ну а если вы забыли о торжестве друга, что тогда деть? В этом случае, советуем вам заказать печать фотографий на кружках, ведь это быстро, функционально и весьма оригинально.

Где можно заказать печать на кружке?

Если вы еще не слышали о компании «Фотосфера», которая живет тем, что превращает цифровое в материальное, тогда настало время с ней познакомиться. Сама фирма находится в Москве, но заказы принимает от клиентов по всей России, которые уже за несколько дней получают свою посылку. Сами же специалисты компании утверждают, что фотокружка – это отличный и быстрый вариант подарка, особенно если у вас не осталось времени на поиски чего-то другого.

На сайте «Фотосферы» вы найдете 6 вариантов цветовой раскраски кружки, а для того, чтобы подарок был красивым, подберите качественное изображение, которое будет занимать практически всю поверхность вашего подарка. Благодаря методу термосублимационного переноса фотографии на кружку, изделие имеет высокую износостойкость покрытия, что гарантирует долговечность такого презента.

Как заказать фотокружку в «Фотосфере»?

Для того чтобы оформить заказ, вам не обязательно ехать со своей фотографией в офис компании, достаточно просто оставить заявку на сайте. Для этого достаточно выбрать качественную фотографию именинника, загрузить ее в онлайн-редактор на сайте «Фотосферы», оплатить заказ, и уже через 2 дня забрать готовое изделие в ближайшем центре обслуживания компании. Для тех, кто не живет в Москве, возможна доставка в любой город Российской Федерации.

Стоит отметить, что «Фотосфера» занимается созданием разных фотоподарков и не только. Если вы перейдете на их сайт, то найдете множество интересных видов работ, которыми занимаются специалисты компании. Сделать для вас фотокнигу, фото на холсте, фотокалендар или какие-либо другие услуги не стоит для фирмы какого-либо труда, поэтому хорошенько приглянитесь к перечню их работ, возможно, здесь вы найдете и более интересный подарок.

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