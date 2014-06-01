Как правильно арендовать жилье

Нужно признать, что в последние годы, все больше людей покидает страну в поисках лучшей жизни в иных местах. Конечно, редко кому удается оказаться в чужой стране с деньгами, позволяющей сразу приобрести жилье. Поэтому неудивительно, что первое действие, которое совершает каждый приезжающий в чужую страну человек, является поиск временного жилья.

Найти его можно в любом городе. Но как показывает практика, не всегда действительно удачей заканчивается подобный поиск, и виной тому является незнания человека всех нюансов аренды. И лишь после того как им оказывается подписан occupancy agreements, становится ясно, что он сделал поспешный выбор. Так о чем нужно знать человеку, решившему оформить аренду жилье?

Главные правила

Если найденное жилье полностью устраивает по требованиям, то нужно сразу определиться с длительностью аренды. Следует знать, что именно от срока аренды зависит, получиться ли в дальнейшем, повторно оформить аренду этого жилья или нет. Дело в том, что на хорошее жилье всегда есть много претендентов, поэтому если проживание в выбранном городе будет длительным, лучше сразу оформить аренду минимум на год. Только в этом случае, можно быть уверенным, что продление аренды будет возможным.

Нередко, арендуя жилье, человек сталкивается с такой неприятностью как поднятие арендной платы. Пытаясь доказать свою правоту он в итоге теряет хорошее и удобное жилье. Чтоб избежать таких неприятностей, следует в заключаемом договоре обязательно прописать и условия возможного повышения цены. Если о наличии такого договора позаботится, то можно быть уверенным, что в течении года, повышения арендной платы не будет.

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