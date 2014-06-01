Где применяется ультрафиолетовая печать?

Практически нереальной кажется полноценная реализация всяческих рекламных проектов без привлечения оригинальных методик ультрафиолетовой печати.

Самым высокотехнологичным способом нанесения изображений считается ультрафиолетовая печать, которая создается посредством применения специализированного оборудования.

Ультрафиолетовая печать как популярный метод нанесения изображений

Печать способна надежно закрепиться на поверхности за счет применения эксклюзивных чернил, наделенных высоким уровнем долговечности, а также внушительной устойчивостью к возможному выгоранию. Рисунки, сделанные с помощью задействования методики УФ-печати, превосходным образом держатся на любых видах поверхностей.

Изображение, нанесенное квалифицированными мастерами, с годами не потеряет своей привлекательности. УФ-печать свободно наносится на:

пластик;

стекло;

дерево;

акрил;

керамику;

искусственный камень;

кожу и ткани;

наклейки.

Едва ли можно представить развитие действующей рекламной индустрии без привлечения методов УФ-печати, благодаря которым удается изготавливать витрины, растяжки и вывески.

Высококачественным чернилам не страшно пагубное воздействие разрушительных факторов окружающей среды, а также всяческие температурные перепады.

Практические преимущества ультрафиолетовой печати

Специалистам по дизайну и отделке удается с помощью УФ-печати украшать разнообразные отделочные материалы, в частности керамическую плитку и обои. Для ультрафиолетовой печати свойственна неподдельная насыщенность и богатство цветовой палитры, которая не потускнеет с течением времени.

Профессионалы от известной компании «Далисия» готовы предложить желающим широкий спектр услуг, связанных с непосредственным нанесением УФ-печати по доступным ценам.

Создание изображений УФ-печати сопровождается обязательным задействованием многофункциональных принтерных устройств, находящихся в идеальном техническом состоянии.

Использование технологий ультрафиолетовой печати позволит человеку получить бескомпромиссное качество изображений, которые будут на протяжении длительного временного периода радовать своей яркостью и четкостью.

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