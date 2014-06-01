Где получить выгодный кредит?

В последнее время среди обычных граждан на отечественной территории невероятную популярность обрело приобретение жилья с помощью использования услуг кредитования.

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает желающим оформить кредит на покупку жилья, который предоставляется на благоприятных условиях.

Условия получения кредита на жилье

За счет сотрудничества банка с благонадежными белорусскими застройщиками был разработан внушительный спектр программ финансирования. Теперь каждому человеку доступно оформление кредита в быстром режиме, исключая различные бюрократические проволочки.

Потенциальный заемщик однозначно останется доволен:

привлекательными размерами процентных ставок;

большим выбором государственных и частных застройщиков;

наличием ассортимента многочисленных способов по погашению кредита.

Получение кредита на жилье в обязательном порядке предполагает заполнение специального заявления-анкеты с предоставлением четких и полноценных данных, в том числе контактной информации. Нельзя забывать также про справку о зарплате за последние несколько месяцев, а также копиях паспорта, удостоверяющего личность.

Некоторые программы кредитования требуют предъявления дополнительной документации, сведения по которой можно уточнить в справочной службе.

Преимущества выгодного кредита на жилье

Кредит на долгожданную квартиру — это лучший способ обновления жилищных условий для людей, которые не могут позволить купить сразу дорогостоящую недвижимость.

Цены на недвижимое имущество растут с каждым годом. Поэтому гораздо выгоднее воспользоваться услугами кредитования. Опция покупки имущества через кредит доступна для иностранцев. Однако для них предъявляется особый список требований, которые необходимо неукоснительно соблюсти.

Если человек является нерезидентном Республики Беларусь и стремится получить кредит, то ему необходимо иметь вид на жительство и демонстрировать банку справки о доходах, подтверждающие платежеспособность.

Оперативное получение кредита на покупку квартиры поспособствует грамотному и продуктивному разрешению актуального жилищного вопроса с максимальным количеством возможных привилегий.

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