Искусственный газон: плюсы и минусы

Решили избавиться от натурального газона и забыть навсегда про газонокосилку, полив участка? Тогда купить качественный искусственный газон можете здесь sportgrass.kz. В представленной компании есть большой выбор предложений под любые цели использования. С самого начала следует узнать больше информации о недостатках и преимуществах такого покрытия.

Преимущества искусственного газона

Синтетические покрытие имеет ворс, выполненный из смеси полимеров. Основа же такого покрытия, чаще всего, изготавливается из резины. Если говорить про уличный газон, то здесь понадобится наличие дренажного слоя, так как без него вода будет задерживаться на поверхности. Такой газон не нужно поливать, удобрять, подстригать. То есть уход за ним окажется намного проще и легче.

Если вы хотите смотреть детально цены на разные виды искусственного газона, тогда можно посетить официальный сайт компании sportgrass.kz. При необходимости опытный сотрудник компании поможет определиться с выбором подходящего варианта продукции. Искусственный газон окажется идеальным для активных людей, детей разного возраста, которые могут здесь бегать, прыгать, играть.

Установив искусственный газон на футбольном поле, можно значительно сэкономить средства на полив травы. Денежные затраты такого поля при этом окажутся намного меньше, чем в случае с натуральным газоном. Вместе со всеми преимуществами следует обратить внимание и на минусы наличия искусственной лужайки.

Минусы искусственного газона

В компании Sport Grass есть большой выбор вариантов искусственного газона. Но перед покупкой, каждый клиент хочет знать все преимущества и недостатки использования такого покрытия. Так, помимо всех достоинств искусственного газона, важно помнить, что такое покрытие понесет затраты на его установку, подготовку поверхности участка. Но такие затраты будут одноразовыми, а не постоянными. Некоторые считают, что свойства искусственной травы нагреваться следует отнести к минусам ее использования.

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.